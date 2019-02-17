Байден пока не определился, будет ли бороться за пост президента

Бывший вице-президент США, демократ Джо Байден пока не определился, стоит ли ему принимать участие в гонке за пост президента США. В кулуарах Мюнхенского форума по безопасности Байден сказал, что решение об участии в кампании пока не принимал, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Байден называл себя наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США. По собственному мнению, он обладает всеми необходимыми для главы государства качествами. Решение об участии в выборах Байден обещал принять до середины февраля, однако пока не готов сделать подобное заявление. Аналитики называют Джо Байдена наиболее вероятной кандидатурой на пост президента от демократической партии США. В числе других кандидатов называются сенаторы Берни Сандерс, Камала Харрис и Элизабет Уоррен.

Выборы президента пройдут в ноябре 2020 года. От партии республиканцев в кампании примет участие действующий президент Дональд Трамп.