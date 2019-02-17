Кириленко, Теодосич и Хряпа стали первыми членами Зала славы Единой лиги ВТБ

В субботу состоялась презентация Зала славы баскетбольной Единой лиги ВТБ. Первыми в него были включены 10 человек — 7 игроков и 3 тренера. Среди них президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, а также его бывшие партнеры по московскому ЦСКА Виктор Хряпа и Милош Теодосич.

Вместе с ними членами Зала славы стали Эрл Роулэнд (ВЭФ/"Химки"), Грегор Арбет ("Калев"), Кит Лэнгфорд ("Химки"/УНИКС), Джерри Джонсон ("Летувос Ритас"/"Астана"), а также тренеры Этторе Мессина (ЦСКА), Римас Куртинайтис (ВЭФ/"Химки") и Евгений Пашутин (ЦСКА/УНИКС/"Локомотив-Кубань"/"Автодор").