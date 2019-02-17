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17 февраля 201913:20

Клинцевич и Ганжара отреагировали на "историю успеха" Порошенко

Global Look Press

Российский сенатор Франц Клинцевич в своем Twitter выразил сомнение в реальных успехах президента Украины Петра Порошенко. Клинцевич уверен, что полезные реформы в время войны невозможны, пишет РИА Новости.

"Петр Порошенко, назвав сегодняшнюю Украину историей успеха, говорит о какой-то другой стране", — отметил Клинцевич.

Для украинцев слова президента звучат издевательски, подчеркнул Клинцевич.

Российский сенатор также сомневается, что европейским лидерам понравится заявление Порошенко о продолжении войны в Донбассе.

"Продолжение военных действий в Донбассе - прямой путь к распаду Украины", — заявил Клинцевич.

С сенатором согласен депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. В интервью RT Ганжара заявил, что "история успеха на Украине заканчивается рамками сознания самого Порошенко". По словам депутата, государственный переворот сделал из Украины самое бедное государство в Европе. 

"Население страны поставлено на грань выживания", —  заявил Ганжара.

Единственные, у кого получилось реализовать "мечту о светлом европейском будущем", отметил депутат, это "президент и политическая элита". Ганжара надеется, что "время расставит нужные акценты для украинского народа".

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