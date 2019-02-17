Лыжница Непряева стала третьей на этапе Кубка мира в Италии

В итальянском Конье продолжается очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянка Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 км классическим стилем. Спортсменка показала результат 27 минут 37,4 секунды.

Победу одержала Кертту Нисканен из Финляндии (27.24,8), второе место заняла швейцарка Надин Фендрих (27.27,8). Еще одна россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место (27.39,2), Алиса Жамбалова — пятое (27.55,7).