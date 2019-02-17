Украден забор американской казармы на авиабазе в Констанце

На авиабазе румынских ВВС "Михаил Когэлничану" в уезде Констанце, которая служит пунктом транзитных перевозок и передовой операционной базой НАТО, воры украли металлический забор, окружавший казарму американских военных. Об этом сообщается в репортаже румынского журналиста и блогера Иона Кристою. По словам репортера, янки оказались беззащитными перед русскими на восточном фланге.

Говоря о румынских охотниках за ценным металлом, Кристою приводит в пример недавний инцидент. В поселке Мурфатлар, где когда-то производилось популярное в СССР вино, вандалы украли украшавшего памятник героям Первой мировой войны бронзового орла и сдали в пункт приема металлолома. С набережной возле когда-то знаменитого, а ныне заброшенного казино в Констанце похищена бронзовая статуя национального поэта Михая Эминеску. Неподалеку, в порту Басарабь угнан подъемный кран. В деревне Вал Траяна налетчики ограбили дом мэра.

Говоря о разгуле преступности, журналист приводит такой показательный пример: несколько лет назад местный прокурор арестовал сразу 30 полицейских за поборы с водителей, однако судья был вынужден отпустить всех взяточников, иначе уезд остался бы без стражей порядка.

Автор с сожалением констатирует, что присвоение всего, что плохо лежит давно стало в Румынии "национальным промыслом". Стальные рельсы, спутниковые антенны, высоковольтные провода, канализационные люки и даже церковные колокола! Все это сдается как металлолом, скупается цыганами, а ценные цветные металлы вывозятся в Турцию.