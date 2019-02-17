Нетаньяху хочет поговорить с Путиным о "деконфликтинге"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным совершенствование системы "деконфликтинга" в Сирии. Встреча Нетаньяху и российского президента должна пройти в четверг в Москве. Выступая на воскресном заседании кабинета министров, Нетаньяху назвал предстоящие переговоры "частью усилий", которые направлены на сохранение свободы действий против Ирана и его наемников в Сирии.

Отношения между армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами усложнились после гибели 15 военных, находившихся на борту российского Ил-20. Самолет-разведчик был сбит сирийскими ПВО при отражении воздушной атаки Израиля 17 сентября прошлого года.

Нетаньяху назвал предстоящие переговоры "очень важными". Это будет первая официальная встреча Нетаньяху с Путиным после катастрофы.

Механизм "деконфликтинга" между военными России и Израиля действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве.