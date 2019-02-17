Развенчан фейк о машинах и парковках

Фейком, причем ничем не подкрепленным, назвал глава комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев информацию об обсуждении в нижней палате парламента инициативы о запрете приобретать машины, не имея места для их парковки. Он выразил уверенность в том, что Дума никогда таких законов принимать не будет, пишет РИА Новости.

Москвичев считает, что за такие информационные вбросы необходимо наказывать, чтобы другим неповадно было создавать ненужный ажиотаж.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков также назвал слухи о готовящемся запрете продажи машин без наличия места для парковки "глупостью и фейком". Он заверил, что в Госдуме никто ничего подобного не готовит. По мнению Лысакова, появление подобных сплетен может говорить об "информационном голоде" в России, отмечает ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, в свою очередь, высказал мнение о том, что покупка или аренда машиноместа перед приобретением автомобиля приведет к снижению спроса на отечественном авторынке.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в нижней палате парламента якобы обсуждается законодательная инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.