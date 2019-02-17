Смертельная массовая драка в Москве попала на видео

В ночь на воскресенье, 17 февраля, на Волгоградском проспекте в Москве произошла драка между работниками автомоечного комплекса.

Как сообщалось ранее, конфликт на бытовой почве возник из-за того, что один из его участников нанес оскорблению брату другого участника. В драке принимали участие десять человек, все они – выходцы из Узбекистана.

В результате противостояния погибли два человека – мужчина 1989 года рождения скончался на месте ЧП, еще пострадавший умер в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".