Медведев рассказал о доходе и оптимизме

Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал интервью программе "Итоги недели" на телеканале "НТВ". Глава правительства ответил на вопросы ведущей об экономической ситуации в стране и перспективах для ведения бизнеса.

Премьер-министр опроверг слухи о том, что государство планирует лишить крупный бизнес сверхдоходов. Медведев назвал "неверной трактовкой" обсуждение в таком ключе в бизнес-среде предложения помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии в госбюджет 500 миллиардов рублей в год ежегодно за счет прибыли 14 крупных компаний.

Медведев отметил, что власти намерены заинтересовать бизнес инвестировать в национальные проекты, используя рыночные законы. Премьер пояснил, что государственно-частное партнёрство станет успешным тогда, когда бизнесмены увидят возможность заработать.

"Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать", — уверен Медведев.

Медведев сообщил, что сейчас на рассмотрении уже несколько бизнес-проектов на 12 триллионов рублей. Также глава кабмина призвал контролировать справедливость распределения средств между национальными проектами для городского и сельского населения.

Медведев выступил против неравноправных условий в совместных проектах частного капитала и государства.

"Задача государства - создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею", — пояснил премьер.

Дмитрий Медведев признал, что глава кабинета министров обязан быть оптимистом.