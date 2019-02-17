В Иране отменили показ матча Бундеслиги из-за женщины-арбитра

Иранское телевидение отменило ранее запланированную трансляцию футбольного матча 22-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" — "Бавария", который состоялся 16 февраля и завершился победой гостей со счетом 2:3.

Как сообщает Чемпионат.com, причиной отмены трансляции стало назначение на матч в качестве главного арбитра Бибианы Штайнхаус, которая является первой женщиной-судьей в истории чемпионата Германии и работает на играх Бундеслиги с 2017 года. Отмечается, что на иранском телевидении запрещено показывать женщину в шортах.