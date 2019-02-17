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17 февраля 201915:07

Новая Земля: медведи отступили, режим ЧС отменят

Global Look Press

На архипелаге Новая Земля снимут режим ЧС, который был введен из-за нашествия белых медведей. По решению местной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, он будет отменен с нуля часов 19 февраля.

Как сообщил глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин, в населенных пунктах медведи уже не разгуливают так свободно, как раньше, поэтому главе муниципального образования рекомендовано снять режим ЧС.

По его словам, белые медведи прекратили массово заходить в деревни и поселки, потому что этому способствуют климатические условия. "Появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны", — приводит слова Мусина ТАСС. Кроме того, глава администрации заметил, что интенсивно работали "группы по вытеснению белых медведей".

Режим ЧС из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов на архипелаге Новая Земля был введен 9 февраля. Тогда только в районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей. Звери нередко вели себя агрессивно и буквально вламывались в жилые и служебные помещения. В последние дни, по данным властей городского округа, что численность белых медведей близ населенных пунктов на Новой Земле сократилась в разы.

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