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Курилы и мирный договор с Японией 8 минут назад
На Курилах провели беспрецедентный опрос
На российских Курилах завершился опрос населения, который проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Жители четырех островов высказались об их принадлежности в контексте территориального спора между Японией и Россией. Ответ – однозначный: острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи — территория России, а будущего в составе другого государства подавляющее большинство опрошенных даже и не представляет. Но таков предварительный обобщенный результат. Точные цифры ВЦИОМ обещает опубликовать 19 февраля.
По масштабу опрос — беспрецедентный, поскольку он не выборочный, а фактически сплошной, что выглядит прямо как референдум. Ведь из всех 18 тысяч жителей четырех островов опрошены 12 тысяч — фактически все взрослое население, оказавшееся в момент опроса на месте.
На Кунашире уже который день — отличная погода. Редкость для самого южного острова Курильской гряды. Штиль — словно в помощь десанту социологов, который в высадился на Курилах с важной миссией: провести опрос населения.
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения должны попасть в каждый жилой уголок островов, даже самый удаленный. На Курилах живут 18 тысяч человек, и задача-максимум — опросить каждого. Опрос открытый и добровольный.
Вера Андреенко встречает социологов перед выходом из дома. Спешит на торжественную церемонию. День воинов-интернационалистов для женщины — важная дата. Она прошла Афганистан и после войны решила переехать в тишину, на край света. В Южно-Курильске родился ее сын, и в доме до сих пор хранится открытка, подаренная младенцу: "Где бы ты ни был, помни: ты рожден на дальних островах любимой нашей Родины, в Южно-Курильске. Береги его". "Как это можно отдать? Это значит, надо отдать Родину?" – говорит Вера.
За неделю опроса социологи услышали десятки таких рассказов. У каждого курильчанина — своя история любви к островам.
"Все соглашаются участвовать, подсказывают, каких соседей когда можно найти. Зовут в гости", — говорят сотрудник ВЦИОМ.
Опрос проводят не только поквартирно, но и на крупных предприятиях. Большинство местных жителей работает на рыбокомбинатах.
Итуруп — самый крупный остров курильского архипелага, он очень богат рыбой, здесь ее не только добывают ежегодно тысячами тонн, но и выращивают. Но местные жители любят остров не за его богатства, а за его красоту.
Сотрудники ВЦИОМ обходят каждый цех. В анкете — всего два вопроса: знает ли опрашиваемый о территориальных претензиях Японии и согласен ли с ними?
"Другого мнения не может быть. Это наши острова, российские", — говорят сотрудники предприятия.
Татьяна Васильева отвечала социологам одной из первых. Для нее "курильского вопроса" не существует. Женщина бережно хранит фотографии и военный билет отца. Валентин Маханьков в 1945-м в составе передового отряда участвовал в освобождении Курил. А уже в 1946-м организовал на одном из островов рыболовецкий колхоз и поселок, став одним из первопоселенцев.
Сестры Васильевы — жительницы Курильских островов во втором поколении. Уже стали бабушками и прабабушками. О том, чтобы уехать, в семье не было и речи, ведь их родной человек сделал все, чтобы Курилы жили и развивались.
Екатерину Лавлинскую, единственную акушерку больницы на острове Итуруп, социологи застали на дежурстве. На Итурупе она живет уже 45 лет, и за это время благодаря ей на свет появились 5000 новорожденных.
В опросе приняли участие 12 000 человек. Анкеты электронные, и все ответы автоматически попадают в базу данных и обрабатываются. Так что результат вся страна узнает совсем скоро.
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