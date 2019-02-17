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Обмен санкциями 1 час назад

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17 февраля 201915:42

Лавров пожалел американцев

EPA

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову жаль американцев, готовящих очередные санкции против России. "Если они еще не поняли, что санкции не действуют, мне их жаль", — заявил глава российского МИД в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам Лаврова, он даже не предостерегал американцев — "просто сказал, что это бессмысленно".

Ответные меры на готовящиеся санкции США будут зависеть от характера их новых ограничительных мер, заявил в этой же программе помощник президента России Юрий Ушаков. Нынешнее состояние отношений между двумя странами он охарактеризовал как плохое, добавив, что перспектива улучшения отношений пока тоже не просматривается.

"Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать", — добавил Ушаков.

Ранее в сенат Конгресса США был внесен законопроект о новых санкциях против России. Предлогом послужило якобы имевшее место вмешательство России в выборы в США, а также ситуации в Сирии и на Украине.

В частности, предлагается ввести санкции против киберсектора, банков, СПГ-проектов за пределами России и санкции, связанные с российским суверенным долгом. Часть санкций касается так называемой "российской агрессии" на Украине и ноябрьского инцидента в Керченском проливе — это, например, ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Авторы законопроекта — сенатор-демократ Роберт Менендес и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он является усиленной версией аналогичного законопроекта, который Менендес и Грэм пытались предложить в прошлом году и который в итоге не получил поддержки Сената.

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