Без компромиссов: Москва призвала уничтожать террористов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил о принципиальной позиции РФ в вопросе уничтожения террористов, засевших в сирийском Идлибе. На полях конференции по безопасности в Мюнхене Вершинин заявил, что "компромисс с ними невозможен". По информации российских дипломатов, до 90 процентов территории Идлиба находится под контролем "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), пишет ТАСС.

"Это, пожалуй, максимальная концентрация террористов в регионе, а, может быть, и за его пределами", — сообщил дипломат.

По словам Вершинина, российская сторона уверена, что ликвидировать оплот террористов можно, не подвергая опасности мирное население, и с учетом озабоченности Турции вопросами безопасности.

Вершинин также высказался за начало диалога между официальным Дамаском и курдами после эвакуации американских войск из Сирии.