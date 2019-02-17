На соборе Девы Марии в Солсбери вывесили российский триколор

Российский триколор был вывешен на соборе Девы Марии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает местная радиостанция Spire FM.

Полотнище флага было закреплено на строительных лесах (в соборе идет реставрация), его заметили рано утром в воскресенье. Позднее триколор был снят.

Декан Солсбери, преподобный Николай Пападопулос оценил выходку вандалов как "удивительно глупый поступок", который лишний раз напоминает об ущербе, который был нанесен городу в связи с отравлением Скрипалей в прошлом году.

4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия получили отравление нервно-паралитическим веществом типа "Новичок". Отравление в Солсбери спровоцировало международный скандал. Лондон обвинил в отравлении Москву. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, сообщив, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.