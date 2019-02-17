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17 февраля 201917:09 Павел Зарубин

Путин рассказал, с кем опаснее всего бороться

Большая президентская программа в Сочи. С 13 февраля Владимир Путин — в южной столице России. Переговоры и даже совместный отдых с лидером Белоруссии, тройственный саммит по Сирии с президентами Турции и Ирана. Еще — показательная тренировка по дзюдо.

Путин сюда хоть и пришел в костюме, но все-таки не удержался и вышел-таки на татами — тренировка с сильнейшими российскими спортсменами.

- В такие моменты удается больше голову разгрузить или энергией подзарядиться? 

- Наверное, и то, и другое. Потому что это известный медицинский факт: когда человек занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому, через, можно сказать, розовые очки. Все нравится, все начинает получаться, поэтому это такое комплексное воздействие и в очень правильном направлении, — отметил глава государства.

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Кузютина не поддается. В середине тренировки фотографы и операторы видят, что Путин заклеивает пластырем палец на руке. И это в Интернете сразу становится чуть ли не главной новостью, произошедшее даже называют президентской травмой. Но уже на следующий день Путин появляется еще и на хоккее.

В поединках с профессионалами серьезные травмы — большая редкость. А Путин тренировался именно с профессиональными борцами. "Чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче. Он чувствует все и понимает, что нужно. И поможет, и поддержит. С начинающими опаснее всего, потому что они не владеют ни своим телом, ни техникой движения. А с высококлассными спортсменами и легче, и надежнее. А у нас – высококлассные", — сказал Владимир Путин.

Бесстрашные, напористые, а вот бойцовской мудрости их здесь научат.

Текст: "Вести недели"

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