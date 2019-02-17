ОАЭ купили сухопутный "Панцирь" и присматриваются к морскому

Вооруженные силы ОАЭ купили противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" российского производства. О покупке на сумму 51,8 миллиона долларов сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни. Об этом информирует ТАСС.

Хассайни также сообщил, что ОАЭ заключили контракт на обслуживание "Панциря" с российской компанией "Высокоточные системы". Сумма контракта – более 12 миллионов долларов

Всего в первый день работы оборонной выставки IDEX ВС ОАЭ заключили контракты на сумму свыше миллиарда долларов, передает РИА Новости.

К российским морским ракетным комплексам "Панцирь-МЕ" ОАЭ пока присматривается, поскольку презентация комплекса состоялась не так давно.

"Панцирь-МЕ" обеспечивает надежную защиту кораблей от всех видов существующих и перспективных средств воздушного нападения. Может размещаться на кораблях водоизмещением от 300 тонн.