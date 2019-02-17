Абэ выдвинул Трампа на "мирную" Нобелевку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по просьбе Вашингтона выдвинул президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Это произошло осенью прошлого года, пишет японская Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительственных кругах Страны восходящего солнца.

По данным издания, правительство США "неофициально" обратилось к Токио с просьбой номинировать Трампа на эту премию после первого в истории саммита глав Соединенных Штатов и Северной Кореи, прошедшего в Сингапуре 12 июня минувшего года. Тогда лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

На пресс-конференции в Белом доме 15 февраля Трамп сообщил, что Синдзо Абэ передал ему копию послания на пяти страницах, отправленного им в Нобелевский комитет. По поводу причин такого поступка японского премьера Трамп заявил: "У него там были корабли с ракетами, ракеты летали над Японией, там звучали сигналы тревоги. Теперь они вдруг почувствовали, что у них все в порядке, почувствовали себя в безопасности. Я сделал это!"

Американские СМИ отнеслись к заявлению Трампа с недоверием, а одна из газет предположила, что президент США мог перепутать Абэ с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Теперь в Токио, кажется, подтверждают: ошибки не было.

Трамп тогда также заявил журналистам, что он, вероятно, никогда не получит Нобелевскую премию мира, хотя и заслуживает ее, напоминает РИА Новости.

"Что касается меня, я, вероятно, никогда не получу ее, но это ничего. Они дали ее (Бараку) Обаме, и он даже не знал, за что", — сказал Трамп.

Среди своих заслуг американский президент назвал налаживание отношений с КНДР и лично с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном, и предотвращение гибели мирных жителей в результате антитеррористической операции России, Ирана и Сирии в Идлибе.