Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" заявил о враждебном тоне, доминирующем в выступлениях участников конференции по безопасности в Мюнхене. По словам Пушкова, враждебность нарастает, что бы ни говорили политики "на личном уровне".

Как пример Пушков привел выступление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По мнению сенатора, Уильямсон был "исключительно агрессивен". К тому же, британцу разрешили выступить в первый день работы конференции, что задало тон конференции.

"На мой взгляд, такие речи произносят накануне объявления войны", — отметил Пушков.

Министр Уильямсон считает "мир все более опасным и темным местом" и призвал участников НАТО сплотиться.