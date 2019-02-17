Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

Мужчина, упавший на рельсы на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, жив.

Сообщается, что это 20-летний студент. Он упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд около 13.05. Машинист применил экстренное торможение.

В 13.10 с путей сняли напряжение. А 13.56 пострадавшего вытащили на платформу и передали медикам. Предварительный диагноз – открытая ЧМТ, переломы бедра и предплечья. Молодого человека отправили в больницу.

Полицейские опросили свидетелей и машиниста. Те подтвердили, что студента никто не толкал, под поезд он шагнул самостоятельно.

Все службы метрополитена сработали оперативно. Проводится проверка, передает РИА Новости.