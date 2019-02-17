США проводят тренинги по подрывной деятельности в России

12 февраля на сайте RT появилась редакционная статья о проходившем осенью в Ереване тренинге по подготовке революционеров для России и стран СНГ. Свезли всех на американские деньги. Бюджет мероприятия — 250 тысяч долларов. Сумма выделена в рамках закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Это просто закон так называется. На деле речь идет не только о санкциях, но и о подрывной деятельности внутри России.

Молодых россиян из разных регионов страны — то ли ищущих приключений, то ли увлеченных романтикой некоей революции — свозят в данном случае в Ереван и учат, как свергнуть "путинский режим", делая это легко и весело. Как рисовать плакаты, как протестовать, чтобы подпадать под разные статьи, дабы не удваивать штраф. Как настраивать себя на ненависть психологически, как работать в Сети и с толпой. И вообще как ломать.

Внешне все безобидно — в игровой форме: они же дети... По сути, это подготовка волнений и уничтожения страны. Как на Украине под бравыми и всегда стандартными лозунгами борьбы с коррупцией, хотя ни одна революция коррупции еще нигде не победила, а также за свободу и справедливость, что тоже всегда стандартно, но оборачивается развалом, нищетой и еще большей несправедливостью.

Собственно, на таких же тренингах, но только в Сербии в свое время учился и Хуан Гуайдо. А сейчас он — президент-самозванец Венесуэлы, пожелавший совершить в стране госпереворот при поддержке США.