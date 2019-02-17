Убийство чемпиона России по рукопашному бою в центре Москвы попало на видео

Камера наблюдения запечатлела драку с летальным исходом, произошедшую утром в воскресенье, 17 февраля, у здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве.

Как сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ, конфликт между 51-летним охранником и прохожим 1996 года рождения произошел на охраняемой территории. После словесной перепалки началась драка, через некоторое время оба ее участника упали на землю и 22-летний мужчина перестал подавать признаки жизни.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в ведомстве.

По данным СМИ, погибший – 22-летний уроженец города Ливны Орловской области Геннадий П. имел большой спортивный опыт, участвовал в соревнованиях различного уровня, а в 2016 году становился победителем чемпионата России по универсальному бою.