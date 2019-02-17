Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км, Бессмертных - третий

В итальянском Конье завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке на 15 км классическим стилем. Спортсмен показал результат 34 минуты 48,4 секунды.

Второе место занял финский лыжник Ииво Нисканен (отставание — 43,7 секунды), третьим стал еще один россиянин Александр Бессмертных (+55,9). Другой российский спортсмен Илья Порошкин занял пятое место (+1.07,7), Евгений Белов — шестое (+1.15,6), Сергей Устюгов — 11-е (+1.40,9), Денис Спицов — 15-е (1.53,7), Илья Семиков — 27-е (+2.34,6).

Эта победа стала для 22-летнего Большунова третьей в сезоне на этапах Кубка мира.