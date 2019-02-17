24 из 24: орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в полном объеме

Навигационный спутник "Глонасс-М", запущенный в марте 2010 года и выработавший гарантийный ресурс 7 лет, после внепланового технического обслуживания снова функционирует по целевому назначению. Спутник с системным номером 731 был выведен на внеплановое обслуживание 13 февраля.

Перед этим у космического аппарата были зафиксированы точностные характеристики хуже допустимых, передает РИА Новости. о возвращении аппарата "в строй" сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

В орбитальной группировке в настоящее время работают по целевому назначению все 24 космических аппарата "Глонасс" из 24, необходимых для обеспечения глобального покрытия Земли навигационными сигналами этой системы.

В 2019 году запланированы запуски одного серийного аппарата нового поколения "Глонасс-К1", первого "Глонасса-К2" следующего поколения, а также, по оперативной необходимости, четырех аппаратов текущего поколения "Глонасс-М".