"Реал" проиграл аутсайдеру чемпионата Испании "Жироне"

Мадридский "Реал" потерпел очередное поражение в чемпионате Испании по футболу. В матче 24-го тура "сливочные" на своем поле уступили одному из аутсайдеров турнира "Жироне". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Реал" открыл счет на 25-й минуте, отличился Каземиро. Гости отыгрались на 65-й минуте, пенальти реализовал Кристиан Стуани. А на 75-й минуте "Жирона" вырвала победу, решающий мяч забил Кристиан Порту. Отметим, что в концовке встречи нервы сдали у капитана мадридцев Серхио Рамоса, который получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Жирона", проводящая второй сезон в высшем дивизионе чемпионата Испании, до матча с "Реалом" не могла выиграть в чемпионате Испании на протяжении 12 встреч. Сейчас команда с 27 очками занимает 15-е место. Мадридцы проиграли в текущем чемпионате страны в седьмой раз и с 45 баллами идут третьими, отставая от лидирующей "Барселоны" на девять очков.