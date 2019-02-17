Вбросы и вторжение: НАТО пользуется старой схемой

Автор: Дмитрий Киселёв

Вновь прославились коллеги из британской вещательной корпорации ВВС. Оказывается, под своими лозунгами о собственной точности, беспристрастности и честности они распространяли по миру постановочные съемки для иллюстрации до сих пор не доказанной химической атаки в сирийском городе Дума. Обвиняя правительство Сирии в применении зарина 7 апреля 2018 года, ВВС крутила кадры фальсификации как основное доказательство, да еще утверждала, что погибли тогда 70 человек.

И вот продюсер телеканала по Сирии Риам Далати написал в Тwitter: "После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было".

То есть произошло то же самое, что недавно случилось с лучшим и самым титулованным журналистом Европы, увешанным всевозможными высшими премиями, корреспондентом немецкого журнала Spiegel Клаусом Релотиусом.

Клауса Релотиуса, который привозил в журнал нужные сенсации со всего света — от Латинской Америки до Сирии — разоблачил его соавтор Хуан Морено. Сначала они работали вместе. Но когда Морено позже читал получившиеся репортажи, то обнаруживал в них вымышленных героев либо реальных, но тех, с которыми они никогда не встречались. Когда Морено проехался по маршрутам командировок знаменитого журналиста Релотиуса, то выяснилось — о, ужас! — тот просто привирал. Писал то, что хотела видеть редакция, а не то, что было на самом деле.

Примерно такая же штука сейчас произошла с ВВС. И тот, кто вроде должен был бы все оправдывать и подтверждать, свой, уличил корпорацию в подлоге, что та пользовалась фейками от "Белых касок", не удосужившись их проверить и игнорируя факты.

Напомним, что тогда именно этот фейк — про химатаку в Думе — послужил главным оправданием ракетного удара по Сирии со стороны США. 105 ракет полетели в сторону Сирии. Нормально?! И как сейчас себя чувствуют в ВВС? А спокойно. Для начала надавили на своего продюсера. Иначе зачем было бы ему тут же закрыть свой аккаунт в Тwitter? А потом выпустили мутное заявление, в котором указали, что продюсер Далати "выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки".

В любом случае зарина никто, включая ОЗХО, не обнаружил. А по поводу хлора в той же миссии Организации по запрещению химического оружия — разногласия. Не могут подтвердить определенно. Жертв в любом случае не было.

Зато 17 участников той постановки, что крутила ВВС, лично выступали в Гааге. Среди них и мальчик Хасан Диаб, который стал как бы "лицом" той несостоявшейся трагедии. Мальчика тогда первым нашел военный корреспондент ВГТРК в Сирии Евгений Поддубный. Но тогда ВВС обо всем этом предпочитали молчать, действуя под лозунгом: "Точность, беспристрастность, честность", демонстрируя то, как они этот лозунг понимают.

Автор: Александр Хабаров

Эти кадры из госпиталя в сирийской Думе в апреле 2018 года США и их союзники использовали для того, чтобы обвинить правительство Сирии в применении химического оружия и нанести территории суверенного государства мощный ракетный удар. Кадры распространили активисты созданной и финансируемой Великобританией организации "Белые каски".

Прошел почти год, и теперь работавший в Сирии журналист ВВС Риам Далати заявил, что съемка в госпитале была постановочной. Британская телекорпорация не нашла ничего лучше и проще, чем заявить, что это — личная точка зрения журналиста. Сам он тут же ограничил доступ к своей странице в Тwitter.

Нечто подобное Далати уже проделывал в прошлом году, написав, что ему надоели инсценировки в Сирии, а затем поспешно удалив свою публикацию, поскольку она шла в разрез с редакционной политикой ВВС.

"ВВС четко следовало линии правительства Великобритании, которая заключается в том, что химическое оружие в Думе использовали сирийские военные. Теперь мы слышим, что продюсер ВВС говорит совсем другое, подвергая сомнению официальную версию. Я думаю, что это существенно и только подтверждает то, что говорили независимые журналисты по всему миру: у сирийских военных не было никаких причин применять химическое оружие, тем более что они побеждали в этой войне", — сказал Маркус Пападопулос, редактор журнала Politics First.

Правительство Сирии вообще ликвидировало все свои химические боеприпасы еще в 2016 году, о чем тогда же официально заявил глава Международной организации по запрещению химоружия Ахмет Узюмджю. Последняя партия была уничтожена в США на заводе в Техасе.

Мало того накануне так называемой химической атаки в Думе Россия неоднократно предупреждала о готовящейся там провокации. "Я очень хорошо помню, как британское правительство провело мощную информационную кампанию буквально накануне ударов. Делалось это все под предлогом гуманитарной интервенции. Мы знаем, что такого рода вещи никем не одобрялись в рамках ООН. Это все изобретения западников, чтобы вмешиваться в дела других стран", — подчеркнул посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

Сегодня откровения продюсера ВВС вызваны расследованием, которое провел независимый журналист Джеймс Харкин. Он привел свидетельства того, как искажались события в Думе западными СМИ.

Один из бывших сотрудников Организации по запрещению химоружия на условиях анонимности рассказал Джеймсу Харкину, что лично он не верит в то, что сирийская армия сбрасывала на Думу баллоны с отравляющим веществом, которые потом показывали "Белые каски", и, по его мнению, емкости подложили сами боевики.

Для России все это не новость. После освобождения Думы от боевиков там была обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению отравляющих веществ. Нашелся и мальчик, которого "Белые каски" выдавали за жертву газовой атаки. 11-летний Хасан Диаб и его отец выступили с разоблачениями в штаб-квартире Организации по запрещению химоружия в Гааге. Но их заявления полностью проигнорировали на Западе. Отчета международных экспертов о том, что произошло в Думе, до сих пор нет.

"Западные страны, прежде всего Великобритания, тормозят публикацию этого расследования. Потому что там ничего не было, а все, что мы видели, это была постановка "белокасочников". Информационный прием очень простой — сначала проводится мощная информационная кампания, потом идет какой-то удар либо же какое-то вмешательство. После этого затягивается любое расследование, и постепенно эта тема выходит из информационного поля, чтобы ее основательно забыть", — пояснил Александр Яковенко.

Пользуясь фактической монополией в англосаксонских СМИ и возможностью мгновенно тиражировать нужную информацию, партнеры по НАТО используют одну и ту же схему практически во всех операциях. Так было во время бомбардировок Югославии, вторжения в Ирак и уничтожения в Ливии Муамара Каддафи. Глобально с Сирией это не прошло, но теперь возникла Венесуэла, где та же кампания во главе с Соединенными Штатами делает все, чтобы поменять руководство этой страны.