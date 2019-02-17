Рухани представил новую иранскую подлодку "Фатех"

В воскресенье в порту Бендер-Ленге президент Ирана Хасан Рухани провел церемонию ввода в строй подводной лодки "Фатех". Субмарина иранского производства вооружена крылатыми ракетами, торпедами и минами. Экипаж новейшей подлодки может выпустить ракеты из подводного положения, пишет ТАСС. Лодка весит 600 тонн.

Как ранее заявляли в иранском руководстве, ВМС Ирана ждет масштабная модернизация.