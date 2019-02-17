Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и "нитки" Порошенко

15 февраля в баварском Мюнхене открылась 55-я по счету Международная конференция по безопасности. Российскую делегацию представляет Сергей Лавров. От США — вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео. Представительную делегацию направил Китай. А в остальном одних министров обороны из разных стран — три десятка, еще больше глав государство и правительств, да еще полсотни глав внешнеполитических ведомств.

Конференция по безопасности в Мюнхене проходит в очень тревожном контексте, когда США в одностороннем порядке выходят из договоров по ограничению вооружений, говорить по существу в этом вопросе не хотят, а Путин в этих условиях попросил наш МИД больше не выступать с инициативами, а подождать, когда наши партнеры дозреют сами.

Каждый год организаторы Мюнхенской конференции обобщают клубок проблем международного общения в одном фундаментальном вопросе. В этом году он звучит так: "Великий пазл: кто соберет детали?" Хороший вопрос, но в нем чувствуется намек на собственную беспомощность, ведь это задача Мюнхенской конференции — собирать детали.

"В этом году в Мюнхене веет еще большим холодом", — заметил перед началом председатель конференции Ишингер и утеплился, надев поверх пиджака подаренную внуком толстовку с изображением флага Евросоюза, но уже без одной — британской — звездочки. Brexit — одна из внутренних проблем Евросоюза, нарушающих его единство и гармонию. Западные политики как раз и приехали в столицу Баварии с целью переключить внимание аудитории на внешние раздражители и продемонстрировать единство в противодействии им. США вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) — так это Россия виновата.

Как отмечает журнал Spiegel, вопросы безопасности теперь неотделимы от экономических интересов. Обвинения в нарушении ДРСМД — таран для "Северного потока-2". Расчет — на то, что новая волна негатива в адрес России подготовит общественное мнение к любому беззаконию в отношении энергетического проекта. США хотят "отжать" у России европейский рынок газа. Но Меркель изо всех сил сопротивляется. Это был один из самых эмоциональных моментов в речи канцлера.

"Российская газовая молекула остается газовой молекулой. Неважно, поступает она через Украину или Балтийское море. В годы холодной войны, когда я сидела на стороне ГДР, нам поставляли российский газ. Та же ситуация была и на западе Германии: они импортировали большие объемы газа из СССР. Я не знаю, почему сегодняшнее время считается настолько плохим, что нам следовало бы отказаться от сотрудничества с Россией. Мы добиваемся того, чтобы Россия зависела исключительно от Китая и покупала только их товары? Я считаю, что это не соответствует европейским интересам", — подчеркнула Ангела Меркель.

Канцлеру Германии сегодня приходится иметь дело с тем, что большинство ее соотечественников именно в США видят главную причину глобального беспорядка. Неизвестно, что она сама об этом думает, но американский имидж в Европе подпорчен. Для исправления требуются усилия: страна с государственным долгом в 22 триллиона долларов отправляет в Мюнхен самую большую в истории делегацию, армаду бронированных джипов для транспортировки вице-президента, а для красоты — дочь и советницу президента США. Иванка Трамп будет сидеть в первом ряду и хлопать в ладоши, а Майк Пенс — излагать по пунктам.

"Мы превратились в крупнейшего производителя нефти и газа и призываем партнеров твердо стоять против "Северного потока-2". Мы ввели пошлины на китайские товары общей стоимостью в 250 миллиардов долларов и дали понять, что можем более чем в два раза увеличить это число. Мадуро — диктатор, он должен уйти", — заявил Пенс.

Потом он и его свита покинули зал, оставив за себя мужа Иванки Дэвида Кушнера послушать, что будет дальше. А дальше был член Политбюро Компартии Китая Ян Цзечи. Меркель не зря беспокоится — в Пекине явно не возражают, чтобы Россия и Китай наращивали взаимодействие.

"В соответствии со стратегическими линиями, намеченными лидерами двух стран, Китай совместно с Россией будет работать над тем, чтобы наше всеобъемлющее стратегическое партнерство, а также процесс координации взаимных позиций осуществлялись на еще более высоком уровне", — отметил Ян Цзечи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заходил в конференц-зал нечасто. Пребывание в Мюнхене расписано по минутам: двусторонние встречи одна за другой. Коллеги из Китая, Германии, Бельгии, шеф европейской дипломатии Могерини, генсек НАТО Столтенбрег — так странно и слегка утомительно, как потом признается министр, выглядит международная изоляция России. Утром 16 февраля — встреча за завтраком с немецкими деловыми кругами: эти люди знают, где прибыль, потому что распоряжаются не деньгами налогоплательщиков, а деньгами акционеров.

"Я думаю, что нам в Европе нужно больше российского газа, потому что наши собственные запасы ресурсов уменьшаются. Добычу сокращают Германия, Норвегия, Великобритания. Мы нуждаемся в больших объемах газа. Возобновляемые источники энергии не скоро достигнут нужного нам уровня, поэтому Россия для нас — важный партнер", — сказал предприниматель Клаус Мангольд.

"Я бы поблагодарил госпожу Меркель за прекрасную работу по "Северному потоку" и назвал бы ей несколько стратегических тем, которые мы считаем очень важными, например, сотрудничество ЕС и ЕврАзЭС", — заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики.

На самой конференции Лавров выступил коротко, напомнив о планах создать общеевропейский дом от Лиссабона до Владивостока: Россия готова — вопрос, насколько Европе будет позволено развернуться. Сэкономленное время потратил на общение с залом. В некоторых случая ответы министра были короче вопросов.

- Россия — гарант безопасности Сирии. Как вы добьетесь того, чтобы Асад прекратил угрожать региону и творить бесчинства против своего населения?

- Я думаю, вне зависимости от того, что я отвечу, вы напишите то, что считаете нужным. Можете начинать, — сказал Сергей Лавров.

Впрочем, ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности министр посчитал необходимым прокомментировать более развернуто. "Мы призвали США приступить к дискуссии. Нам пока не были предложены какие-либо содержательные консультации, но мы продолжаем наши попытки", — подчеркнул он.

США не нужны консультации — отказ от обязательств по договору 1987 года позволит им размещать системы ракетного нападения, как уже втыкают элементы ПРО, по периметру России. Велик будет соблазн поставить базу, особенно если найдется подходящий уголок или островок.

Все коротко, по-деловому. Это позволило Сергею Лаврову уже за рамками Мюнхенской конференции поработать надо вопросами, которые касаются только России и Японии.

В генконсульстве России министр принял коллегу из Японии. Об этой встрече Таро Коно просил во время недавнего визита японского премьера в Москву. "Регулярно ношу запонки, которые вы мне тогда подарили", — сообщил Коно. Других подарков не будет, дал понять Лавров. "Япония должна признать итоги Второй мировой войны и отказаться от претензий", — сказал он.

- Ангела Меркель сегодня высказалась в поддержку Минских соглашений. При каких условиях и когда появится смысл возобновить встречи в "нормандском формате" на уровне министров?

- В любом случае до президентских, а то и до парламентских выборов говорить о возобновлении переговоров не приходится, — пояснил глава российского МИД.

В это время президент Порошенко как раз старался выудить из Мюнхенской конференции хоть что-нибудь полезное для своей избирательной кампании. Что-то вроде томоса от западных спонсоров. Получалось не очень. Ну, столкнулись с Пенсом в коридоре — 20 секунд видео для "карманных" телеканалов. Посидели потом в креслах рядышком — можно будет представить как великую перемогу. С миру по нитке — Порошенко на рейтинг. Вот еще пара кадров в ту же копилку — отказался отвечать на вопросы корреспондента ВГТРК Евгения Попова. Охрана при этом провела против российского журналиста эффектный силовой прием.

Были и разочарования: слова в основной дискуссии не дали — проводили в соседний зал, откуда трансляция была только в Интернет. Меркель тоже не порадовала. Встретились в составе делегаций — пошутили, посмеялись. Но когда канцлер вышла на трибуну и заговорила про "Северный поток-2", было видно, что Порошенко уже невесело, благо конкурентов вообще не было видно.

Тимошенко приехала в Мюнхен, но переговоры проводила где-то в кафе. Чаще других из украинской делегации в кадре мелькал мэр Киева Кличко, не участвующий в президентской гонке и, по-видимому, ни в каких переговорах тоже. Бывший чемпион мира по боксу пребывал в хорошем настроении, ходил втихаря курить у черного входа и напрягся лишь однажды, когда понял, что его застукали за этим нездоровым занятием.