Новости Политика

Все видео этой рубрики
17 февраля 201920:17 Михаил Антонов

Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и "нитки" Порошенко

15 февраля в баварском Мюнхене открылась 55-я по счету Международная конференция по безопасности. Российскую делегацию представляет Сергей Лавров. От США — вице-президент Пенс и госсекретарь Помпео. Представительную делегацию направил Китай. А в остальном одних министров обороны из разных стран — три десятка, еще больше глав государство и правительств, да еще полсотни глав внешнеполитических ведомств.

Конференция по безопасности в Мюнхене проходит в очень тревожном контексте, когда США в одностороннем порядке выходят из договоров по ограничению вооружений, говорить по существу в этом вопросе не хотят, а Путин в этих условиях попросил наш МИД больше не выступать с инициативами, а подождать, когда наши партнеры дозреют сами.

Каждый год организаторы Мюнхенской конференции обобщают клубок проблем международного общения в одном фундаментальном вопросе. В этом году он звучит так: "Великий пазл: кто соберет детали?" Хороший вопрос, но в нем чувствуется намек на собственную беспомощность, ведь это задача Мюнхенской конференции — собирать детали.

"В этом году в Мюнхене веет еще большим холодом", — заметил перед началом председатель конференции Ишингер и утеплился, надев поверх пиджака подаренную внуком толстовку с изображением флага Евросоюза, но уже без одной — британской — звездочки. Brexit — одна из внутренних проблем Евросоюза, нарушающих его единство и гармонию. Западные политики как раз и приехали в столицу Баварии с целью переключить внимание аудитории на внешние раздражители и продемонстрировать единство в противодействии им. США вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) — так это Россия виновата.

Как отмечает журнал Spiegel, вопросы безопасности теперь неотделимы от экономических интересов. Обвинения в нарушении ДРСМД — таран для "Северного потока-2". Расчет — на то, что новая волна негатива в адрес России подготовит общественное мнение к любому беззаконию в отношении энергетического проекта. США хотят "отжать" у России европейский рынок газа. Но Меркель изо всех сил сопротивляется. Это был один из самых эмоциональных моментов в речи канцлера.

"Российская газовая молекула остается газовой молекулой. Неважно, поступает она через Украину или Балтийское море. В годы холодной войны, когда я сидела на стороне ГДР, нам поставляли российский газ. Та же ситуация была и на западе Германии: они импортировали большие объемы газа из СССР. Я не знаю, почему сегодняшнее время считается настолько плохим, что нам следовало бы отказаться от сотрудничества с Россией. Мы добиваемся того, чтобы Россия зависела исключительно от Китая и покупала только их товары? Я считаю, что это не соответствует европейским интересам", — подчеркнула Ангела Меркель.

Канцлеру Германии сегодня приходится иметь дело с тем, что большинство ее соотечественников именно в США видят главную причину глобального беспорядка. Неизвестно, что она сама об этом думает, но американский имидж в Европе подпорчен. Для исправления требуются усилия: страна с государственным долгом в 22 триллиона долларов отправляет в Мюнхен самую большую в истории делегацию, армаду бронированных джипов для транспортировки вице-президента, а для красоты — дочь и советницу президента США. Иванка Трамп будет сидеть в первом ряду и хлопать в ладоши, а Майк Пенс — излагать по пунктам.

"Мы превратились в крупнейшего производителя нефти и газа и призываем партнеров твердо стоять против "Северного потока-2". Мы ввели пошлины на китайские товары общей стоимостью в 250 миллиардов долларов и дали понять, что можем более чем в два раза увеличить это число. Мадуро — диктатор, он должен уйти", — заявил Пенс.

Потом он и его свита покинули зал, оставив за себя мужа Иванки Дэвида Кушнера послушать, что будет дальше. А дальше был член Политбюро Компартии Китая Ян Цзечи. Меркель не зря беспокоится — в Пекине явно не возражают, чтобы Россия и Китай наращивали взаимодействие.

"В соответствии со стратегическими линиями, намеченными лидерами двух стран, Китай совместно с Россией будет работать над тем, чтобы наше всеобъемлющее стратегическое партнерство, а также процесс координации взаимных позиций осуществлялись на еще более высоком уровне", — отметил Ян Цзечи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заходил в конференц-зал нечасто. Пребывание в Мюнхене расписано по минутам: двусторонние встречи одна за другой. Коллеги из Китая, Германии, Бельгии, шеф европейской дипломатии Могерини, генсек НАТО Столтенбрег — так странно и слегка утомительно, как потом признается министр, выглядит международная изоляция России. Утром 16 февраля — встреча за завтраком с немецкими деловыми кругами: эти люди знают, где прибыль, потому что распоряжаются не деньгами налогоплательщиков, а деньгами акционеров.

"Я думаю, что нам в Европе нужно больше российского газа, потому что наши собственные запасы ресурсов уменьшаются. Добычу сокращают Германия, Норвегия, Великобритания. Мы нуждаемся в больших объемах газа. Возобновляемые источники энергии не скоро достигнут нужного нам уровня, поэтому Россия для нас — важный партнер", — сказал предприниматель Клаус Мангольд.

"Я бы поблагодарил госпожу Меркель за прекрасную работу по "Северному потоку" и назвал бы ей несколько стратегических тем, которые мы считаем очень важными, например, сотрудничество ЕС и ЕврАзЭС", — заявил Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики.

На самой конференции Лавров выступил коротко, напомнив о планах создать общеевропейский дом от Лиссабона до Владивостока: Россия готова — вопрос, насколько Европе будет позволено развернуться. Сэкономленное время потратил на общение с залом. В некоторых случая ответы министра были короче вопросов.

- Россия — гарант безопасности Сирии. Как вы добьетесь того, чтобы Асад прекратил угрожать региону и творить бесчинства против своего населения?

- Я думаю, вне зависимости от того, что я отвечу, вы напишите то, что считаете нужным. Можете начинать, — сказал Сергей Лавров.

Впрочем, ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности министр посчитал необходимым прокомментировать более развернуто. "Мы призвали США приступить к дискуссии. Нам пока не были предложены какие-либо содержательные консультации, но мы продолжаем наши попытки", — подчеркнул он.

США не нужны консультации — отказ от обязательств по договору 1987 года позволит им размещать системы ракетного нападения, как уже втыкают элементы ПРО, по периметру России. Велик будет соблазн поставить базу, особенно если найдется подходящий уголок или островок.

Все коротко, по-деловому. Это позволило Сергею Лаврову уже за рамками Мюнхенской конференции поработать надо вопросами, которые касаются только России и Японии.

В генконсульстве России министр принял коллегу из Японии. Об этой встрече Таро Коно просил во время недавнего визита японского премьера в Москву. "Регулярно ношу запонки, которые вы мне тогда подарили", — сообщил Коно. Других подарков не будет, дал понять Лавров. "Япония должна признать итоги Второй мировой войны и отказаться от претензий", — сказал он.

- Ангела Меркель сегодня высказалась в поддержку Минских соглашений. При каких условиях и когда появится смысл возобновить встречи в "нормандском формате" на уровне министров?

- В любом случае до президентских, а то и до парламентских выборов говорить о возобновлении переговоров не приходится, — пояснил глава российского МИД.

В это время президент Порошенко как раз старался выудить из Мюнхенской конференции хоть что-нибудь полезное для своей избирательной кампании. Что-то вроде томоса от западных спонсоров. Получалось не очень. Ну, столкнулись с Пенсом в коридоре — 20 секунд видео для "карманных" телеканалов. Посидели потом в креслах рядышком — можно будет представить как великую перемогу. С миру по нитке — Порошенко на рейтинг. Вот еще пара кадров в ту же копилку — отказался отвечать на вопросы корреспондента ВГТРК Евгения Попова. Охрана при этом провела против российского журналиста эффектный силовой прием.

Были и разочарования: слова в основной дискуссии не дали — проводили в соседний зал, откуда трансляция была только в Интернет. Меркель тоже не порадовала. Встретились в составе делегаций — пошутили, посмеялись. Но когда канцлер вышла на трибуну и заговорила про "Северный поток-2", было видно, что Порошенко уже невесело, благо конкурентов вообще не было видно.

Тимошенко приехала в Мюнхен, но переговоры проводила где-то в кафе. Чаще других из украинской делегации в кадре мелькал мэр Киева Кличко, не участвующий в президентской гонке и, по-видимому, ни в каких переговорах тоже. Бывший чемпион мира по боксу пребывал в хорошем настроении, ходил втихаря курить у черного входа и напрягся лишь однажды, когда понял, что его застукали за этим нездоровым занятием.

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:10

Дании игиловцы не нужны

19:23

В Чернобыльской зоне загорелся лес

17:53

Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

16:04

Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

14:43

Названа причина обрушения в ИТМО

13:36

На фиолетовой ветке метро пассажир упал на рельсы

13:08

"Желтый" уровень опасности в Москве и области снова продлен

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США проводят тренинги по подрывной деятельности в России

США проводят тренинги по подрывной деятельности в России

1 час назад
Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и "нитки" Порошенко

Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и "нитки" Порошенко

1 час назад
Венесуэла: день "икс" уже близко

Венесуэла: день "икс" уже близко

1 час назад
Мексиканцы превратили детище Трампа в аттракцион

Мексиканцы превратили детище Трампа в аттракцион

1 час назад
США 17 лет "строят демократию" в Афганистане, но все никак

США 17 лет "строят демократию" в Афганистане, но все никак

47 минут назад
Не будет жить в плесени: пенсионерке, оставшейся без крыши над головой, помогут

Не будет жить в плесени: пенсионерке, оставшейся без крыши над головой, помогут

56 минут назад
Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям

Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям

56 минут назад
Times: Скрипалю стало хуже

Times: Скрипалю стало хуже

1 час назад
Дании игиловцы не нужны

Дании игиловцы не нужны

1 час назад
Россиянки победили украинок в матче за бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

Россиянки победили украинок в матче за бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

30 минут назад
Минибаев взял золото на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

Минибаев взял золото на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

1 час назад
Заседание Президиума Госсовета: мозговой штурм для губернаторов

Заседание Президиума Госсовета: мозговой штурм для губернаторов

27 минут назад
Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

18 минут назад
Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

1 час назад
Отказ Науэрт от работы в ООН: няня ни при чем

Отказ Науэрт от работы в ООН: няня ни при чем

1 час назад
В Чернобыльской зоне загорелся лес

В Чернобыльской зоне загорелся лес

2 часа назад
"Сочи" нанес минскому "Динамо" пятое подряд поражение в КХЛ

"Сочи" нанес минскому "Динамо" пятое подряд поражение в КХЛ

2 часа назад
Инцидент в Мюнхене: Порошенко пренебрег европейскими ценностями

Инцидент в Мюнхене: Порошенко пренебрег европейскими ценностями

2 часа назад
"Жен дубасят, водку пьют": Шнур посвятил Башарову матерный стих

"Жен дубасят, водку пьют": Шнур посвятил Башарову матерный стих

2 часа назад
Система видеопомощи арбитрам стала виновницей скандала в Италии

Система видеопомощи арбитрам стала виновницей скандала в Италии

2 часа назад
УПЦ ожидает захват раскольниками еще двух храмов

УПЦ ожидает захват раскольниками еще двух храмов

2 часа назад
Орешкин – о доходах населения и портрете Улюкаева

Орешкин – о доходах населения и портрете Улюкаева

2 часа назад
Легкие и тяжелые ранения: на французских полицейских завели 140 дел

Легкие и тяжелые ранения: на французских полицейских завели 140 дел

3 часа назад
SZ: Меркель будто подменили Путиным

SZ: Меркель будто подменили Путиным

3 часа назад
Российские гимнастки завоевали россыпь наград на домашнем этапе Гран-при

Российские гимнастки завоевали россыпь наград на домашнем этапе Гран-при

3 часа назад
Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

3 часа назад
Курц: у Австрии и России "традиционно хорошие контакты"

Курц: у Австрии и России "традиционно хорошие контакты"

3 часа назад
Выборы на Украине: избиратели не знают кандидатов, а те — своих программ

Выборы на Украине: избиратели не знают кандидатов, а те — своих программ

4 часа назад
Касаткина стартовала с победы на турнире в Дубае, выиграв первый матч в сезоне

Касаткина стартовала с победы на турнире в Дубае, выиграв первый матч в сезоне

4 часа назад
КНДР обвинили в продолжении ядерной программы

КНДР обвинили в продолжении ядерной программы

4 часа назад
Рухани представил новую иранскую подлодку "Фатех"

Рухани представил новую иранскую подлодку "Фатех"

4 часа назад
Путин рассказал, с кем опаснее всего бороться

Путин рассказал, с кем опаснее всего бороться

4 часа назад
24 из 24: орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в полном объеме

24 из 24: орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в полном объеме

5 часов назад
Стало известно, почему Украину не взяли в НАТО

Стало известно, почему Украину не взяли в НАТО

5 часов назад
Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км, Бессмертных - третий

Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км, Бессмертных - третий

5 часов назад
Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны

Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны

5 часов назад
Абэ выдвинул Трампа на "мирную" Нобелевку

Абэ выдвинул Трампа на "мирную" Нобелевку

5 часов назад
Убийство чемпиона России по рукопашному бою в центре Москвы попало на видео

Убийство чемпиона России по рукопашному бою в центре Москвы попало на видео

5 часов назад
Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

5 часов назад
Элитный московский ЖК превратили в ночлежку

Элитный московский ЖК превратили в ночлежку

5 часов назад
Ученые посоветовали продукты от жира на животе

Ученые посоветовали продукты от жира на животе

5 часов назад
Лавров пожалел американцев

Лавров пожалел американцев

6 часов назад
Названа причина обрушения в ИТМО

Названа причина обрушения в ИТМО

6 часов назад
Антироссийские евросанкции за украинскую провокацию будут "умеренными"

Антироссийские евросанкции за украинскую провокацию будут "умеренными"

8 часов назад
Колонка Андрея Медведева: Афганская война

Колонка Андрея Медведева: Афганская война

16.02.2019 15:25
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14