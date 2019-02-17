КНДР обвинили в продолжении ядерной программы

КНДР использует гражданские объекты для развития ядерной и ракетной программ, сообщается в докладе экспертной комиссии при Совете безопасности ООН.

Так, аэропорты используются для сборки и испытания баллистических ракет.

Ядерный объект в Йонбене продолжает работу. Однако доступа к нему нет, И МАГАТЭ не может подтвердить цель и характер его деятельности.

По итогам 3-го межкорейского саммита в Пхеньяне в 2018 году Северная Корея пообещала демонтировать ядерные объекты в Йонбене и закрыть полигон в Тончханни, передает РИА Новости.