"Душа горит": уфимские пожарные получили необычный вызов от страждущей женщины. Видео

Жительница Уфы, проживающая на улице Марата, обратилась к спасателям с необычной просьбой. Как рассказала женщина, она вызвала пожарных потому что у нее "горела душа".

По данным СМИ, главная героиня этого ролика позвонила в экстренные службы и сообщила, что ее дом горит, однако огнеборцы, прибывшие к месту предполагаемого пожара, не обнаружили никаких признаков горения, зато получили возможность пообщаться со словоохотливой дамой.

"А что горело-то у тебя?", — поинтересовался один из них.

"Душа! Ты тупой? У меня душа горит, а вы...", — поделилась своей печалью женщина.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и не исключено, что в отношении заявительницы может быть возбуждено административное дело об административном правонарушении за ложный вызов.