Российские гимнастки завоевали россыпь наград на домашнем этапе Гран-при

В Москве завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые награды в индивидуальных упражнениях, добавив их к победе в многоборье.

В упражнениях с обручем Дина Аверина победила с результатом 21,800 балла, а ее сестра Арина Аверина стала второй (21,450). Также Дина Аверина первенствовала в упражнениях с мячом (21,000), серебро в этом виде досталось другой россиянке Екатерине Селезневой (20,350). Арина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой (20,300), а Дина заняла второе место (19,450). В упражнениях с булавами лучшей стала еще одна россиянка Александра Солдатова (19,700), второй снова стала Дина Аверина (19,300).

В групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав российская команда в составе Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Анжелики Стубайло, Дианы Менжинской, Евгении Левановой и Полины Лютаковой заняла третье место, уступив командам Японии и Израиля. Также бронза была добыта в групповых упражнениях с пятью мячами. При этом ранее россиянки завоевали золото в групповых упражнениях в многоборье.