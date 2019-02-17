Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от участия во встрече стран Вишеградской группы и Израиля. Саммит пройдет 19 февраля в Иерусалиме, пишет ТАСС.

Резкую реакцию главы польского правительства вызвало высказывание премьер-министра Биньямина Нетаньяху о коллаборационизме поляков и немецких нацистов в годы Второй мировой войны.

Слова премьера предала гласности газета "Джерузалем пост". В свою очередь, посол Израиля в Польше Анна Азари в письме правительству республики назвала публикацию ложной.

Польшу на встрече 19 февраля представит министр иностранных дел Яцек Чапутович.