Орешкин пообещал не ругаться с министрами

Министерство экономического развития России опубликовало очередной доклад "Картина экономики. Январь 2019 года". О том, что ждет российскую экономику в наступившем году, ведущей программы "Действующие лица" Наиле Аскер-Заде рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.

Обычно министра экономического развития все привыкли видеть в строгом костюме и галстуке. Редкие кадры — Максим Орешкин с женой Екатериной и дочерью Настей.

Свою частную жизнь министр тщательно оберегает. Известно, что с Екатериной они вместе уже 6 лет. Насте – 2,5 года.

Максим Орешкин признается, что вот так провести выходной с семьей удается нечасто. График — тяжелый, а рабочий день — ненормированный. В прошлом году он провел в командировках 123 дня.

Орешкин возглавил министерство в 2016 году. С его приходом в нем произошло много видимых изменений. Недавно, например, появились урны для сортировки мусора. Идеальный порядок и в здании, и на рабочем столе.

"В последнее время перешел к политике чистого стола. Если бумаги не разбирать, они очень быстро накапливаются", — рассказал министр.

Уже несколько лет правительство раскрывает информацию о доходах сотрудников федеральных госорганов.

- Как вы относитесь к разглашению зарплат членов правительства?

- Все должно быть открыто. Мы живем в такую эпоху, когда зона частной жизни, особенно у публичных фигур, минимальна. И вся информация должна быть открытой, понятной обществу, — считает Максим Орешкин.

По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному недавно, инфляция в марте подрастет до 5,5%, но к концу года опустится ниже 5%. Еще один вопрос, который волнует людей, что будет с курсом рубля?

"Долгосрочно он будет устойчивым. И в реальном выражении будет плавно укрепляться, что означает, что инвестиции в рублевые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход, с учетом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты", — отметил Орешкин.

- То есть обвалов ожидать не стоит?

- Абсолютно. При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво.

Сейчас Орешкина готовится к переезду. Сразу три ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Министерство связи — в марте переберутся в район Сити. Это должно повысить эффективность их работы и серьезно сэкономит деньги на содержание. Вот так будет выглядеть рабочее место рядовых сотрудников. Кабинеты министров тоже станут значительно меньше.

- Три министра будут на одном этаже?

- Да, на одном этаже. Не как это периодически бывает, особенно в старых зданиях, когда большие зоны выделяются для министров. В новом здание тоже все будет компактно, на одном этаже. Будут не только три министра, будут сидеть их аппараты, будут отдельные переговорные.

- Не переругаетесь?

- Нет, — заверил Максим Орешкин.