Орешкин пообещал не ругаться с министрами
Министерство экономического развития России опубликовало очередной доклад "Картина экономики. Январь 2019 года". О том, что ждет российскую экономику в наступившем году, ведущей программы "Действующие лица" Наиле Аскер-Заде рассказал министр экономического развития Максим Орешкин.
Обычно министра экономического развития все привыкли видеть в строгом костюме и галстуке. Редкие кадры — Максим Орешкин с женой Екатериной и дочерью Настей.
Свою частную жизнь министр тщательно оберегает. Известно, что с Екатериной они вместе уже 6 лет. Насте – 2,5 года.
Максим Орешкин признается, что вот так провести выходной с семьей удается нечасто. График — тяжелый, а рабочий день — ненормированный. В прошлом году он провел в командировках 123 дня.
Орешкин возглавил министерство в 2016 году. С его приходом в нем произошло много видимых изменений. Недавно, например, появились урны для сортировки мусора. Идеальный порядок и в здании, и на рабочем столе.
"В последнее время перешел к политике чистого стола. Если бумаги не разбирать, они очень быстро накапливаются", — рассказал министр.
Уже несколько лет правительство раскрывает информацию о доходах сотрудников федеральных госорганов.
- Как вы относитесь к разглашению зарплат членов правительства?
- Все должно быть открыто. Мы живем в такую эпоху, когда зона частной жизни, особенно у публичных фигур, минимальна. И вся информация должна быть открытой, понятной обществу, — считает Максим Орешкин.
По прогнозу Минэкономразвития, опубликованному недавно, инфляция в марте подрастет до 5,5%, но к концу года опустится ниже 5%. Еще один вопрос, который волнует людей, что будет с курсом рубля?
"Долгосрочно он будет устойчивым. И в реальном выражении будет плавно укрепляться, что означает, что инвестиции в рублевые активы в долгосрочной перспективе будут приносить больший доход, с учетом более высокого уровня процентных ставок, чем инвестиции в другие валюты", — отметил Орешкин.
- То есть обвалов ожидать не стоит?
- Абсолютно. При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво.
Сейчас Орешкина готовится к переезду. Сразу три ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Министерство связи — в марте переберутся в район Сити. Это должно повысить эффективность их работы и серьезно сэкономит деньги на содержание. Вот так будет выглядеть рабочее место рядовых сотрудников. Кабинеты министров тоже станут значительно меньше.
- Три министра будут на одном этаже?
- Да, на одном этаже. Не как это периодически бывает, особенно в старых зданиях, когда большие зоны выделяются для министров. В новом здание тоже все будет компактно, на одном этаже. Будут не только три министра, будут сидеть их аппараты, будут отдельные переговорные.
- Не переругаетесь?
- Нет, — заверил Максим Орешкин.
Сейчас
В Москву возвращаются морозы
Дании игиловцы не нужны
Картина дня
-
Драка с летальным исходом: убит чемпион по рукопашному бою
- Названа причина обрушения в ИТМО
- Лавров пожалел американцев
- "Калашников" испытал беспилотник-камикадзе
- На соборе в Солсбери вывесили российский флаг
- Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Самое читаемое
-
После смерти Децла вспомнили о роковой кончине его подруги
- Cамую популярную девочку России покупает Голливуд
- Лживые мифы: рассекречены документы об Афганской войне
- Спасла реакция матери: маршрутка сбила санки с ребенком
- Собаки загрызли в кроватке месячного младенца
Вести.Экономика
-
Экономика США: эффект отрезвления
- В акциях Coca-Cola произошел наиболее серьезный обвал с 2008 года
- МСП Банк создал платформу для секьюритизации кредитов
- Топ-10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в 2018 году
- Emerging markets: инвесторы выбирают твердую валюту
- Европа - самое слабое звено
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Еда, которая убивает: почему стоит бояться ультраобработанных продуктов
- Говорят ученые: очередность напитков не имеет значения для похмелья
- Высококалорийные десерты иногда способствуют похудению
- 5 веществ, вызывающих самую сильную зависимость
- Аспирин снижает риск развития рака кишечника и не только
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Пассажиров красной ветки высаживают на "Комсомольской": дальше поезда не идут
- Действия "Победы" в инциденте с Василием Лановым проверит СКР
- В Тимирязевском районе Москвы похитили дореволюционную крышку люка
- Пушкинский музей представил концертную программу на новый сезон
- Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате