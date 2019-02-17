Курц: у Австрии и России "традиционно хорошие контакты"

"Хорошие контакты" традиционно связывают Австрию и Россию, заявил, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Курц отметил, что в его стране сильно развит экспорт, поэтому австрийские власти заинтересованы в сотрудничестве с Западом и Востоком. США в последнее время уделяют Австрии мало внимания, поэтому Россия стала ее вторым по важности экономическим партнером после Германии.

Меж тем позиции Австрии и США различны, так, Австрия поддерживает ядерное соглашение с Ираном, хотя в Вене не одобряют агрессивную региональную политику иранцев.

Но Курц положительно оценивает вовлеченность США в мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове и одобряет оказываемую Израилю поддержку.

20 февраля состоится встреча Курца с американским лидером Дональдом Трампом. Это будет первый визит канцлера Австрии в Белый дом за 18 лет, передает РИА Новости.