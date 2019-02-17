Заседание Президиума Госсовета: мозговой штурм для губернаторов
12 февраля в Татарстане прошло расширенное заседание Президиума Госсовета по жилью. "Жилье" — один из 13 национальных проектов, на который до 2024 года выделяют более триллиона рублей. Ключевые вопросы — доступность ипотеки и проблема дольщиков.
Разве что вот так — по пояс в снегу — можно пробраться к недостроенным коробкам. Сдать дома должны были еще в 2015-м. Тогда реклама жилого комплекса Smart City в Нижнем Новгороде висела на каждом углу. Здесь должен был появиться суперсовременный микрорайон.
Застройщик ушел, не прощаясь. Площадка опустела за один день. Дольщики остались без квартир, но с долгами по ипотеке. Судьбой комплекса озаботились новые областные власти. Достраивать его будет региональный оператор.
В Ростовской области история с обманутыми дольщиками обернулась громкими задержаниями. Недавно под стражу были взяты несколько чиновников, в том числе главный архитектор региона Алексей Полянский.
Почти 200 тысяч российских семей считаются обманутыми дольщиками. В списках и Ильгизар Зарипов из Казани. Свою однокомнатную квартиру не может получить уже пятый год. Застройщика судят. Дом собственники достраивают сами.
- Помогите нам из федерального бюджета, потому что не хватает денег. И мы закончим это дело, — обратились обманутые дольщики к президенту Путину.
- Мы помогаем из федерального уровня. В рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионов, связанные с вопросом обманутых дольщиков. Кстати говоря, переход на новую систему финансирования отрасли связан как раз именно с тем, чтобы прекратить безобразие, связанное с появлением обманутых дольщиков, — отметил глава государства.
О новых правилах на строительном рынке Владимир Путин рассказал во время встречи с общественниками, которую провел накануне Госсовета. Простая, но опасная для дольщиков схема, когда они напрямую перечисляли деньги застройщику, уходит в прошлое. С 1 июля 2019 рынок заработает по новым правилам. Собственные средства или заемные средства покупателей поступят на специальный эскроу-счет. Стройка финансируется за счет банковского кредита. К деньгам дольщиков застройщик получит доступ только после того, как дом сдастся. В России уже есть компании, которые перешли на цивилизованную бизнес-схему.
"Нет каких-то сложностей с точки зрения обеспечения ритмичности стройки в эскроу-проектах. Мы предоставляем подтверждающие документы в банк, он их смотрит и на основании этих документов дает нам определенные кредитные денежные средства", — рассказала Юлия Ладик. Коммерческий директор строительной компании.
"При худшем или самом неблагоприятном сценарии человек получит полностью деньги назад из банка. Также банк всегда будет заинтересован не просто деньги вернуть, а в том, чтобы достроить, потому что тогда его потери будут минимизированы либо вообще их не будет", — подчеркнул глава ВТБ Андрей Костин.
Каждая вторая российская семья, по данным соцопросов, хочет улучшить свои жилищные условия. О том, как будет работать и развиваться строительный сектор, говорили на Госсовете. Теперь он — в новом формате: не заседание и не семинар — мозговой штурм для губернаторов.
Случались и споры до хрипоты. Без галстуков неформальный разговор, в котором искали ответы на важнейший жилищный вопрос. Обманутые дольщики, расселение из ветхого фонда, доступное жилье — для губернаторов это было трехдневное погружение в проблему.
"Нужно выработать такие решения, которые были бы услышаны, такие технологичные решения, которые были бы приняты и реализованы. Это крайне сложная задача, но и крайне интересная", — считает мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мозговой штурм — очень эффективный формат", — отметил Антон Алиханов, губернатор Калининградской области.
Так готовились к заседанию под руководством президента. На высшем уровне обсуждается национальный проект "Жилье".
"Это один из фундаментальных вопросов, который лежит в основе деятельности любого государства, а нашего тем более. У нас слишком много нерешенных проблем здесь, но что самое важное — эти проблемы решаемы! Мы реально можем это сделать. У нас и ресурсов для этого хватает, и инструменты совершенствуются, и, главное, есть понимание, как это все делать. Я вас призываю, чтобы вы сосредоточенно на это обратили внимание", — сказал Владимир Путин.
По объемам строительства Россия бьет советские рекорды. 75 миллионов квадратных метров ежегодно, но и этот показатель майским указом предписано увеличить еще в полтора раза.
Только игрушечные машинки во дворах. Удобные и умные решения в казанском микрорайоне "Арти Сити". Здесь счета за коммуналку на треть меньше, чем у соседей.
Ипотека — катализатор рынка недвижимости. Ставки на кредит поднялись, но это прогнозируемое и, главное, временное, явление, отметил Путин. Его разговор с общественниками продолжался больше двух часов. С вопросами, предложениями с мест президент и отправился на Госсовет обсуждать нацпроект "Жилье".
"Я призываю, чтобы и по другим нацпроектам мы также ответственно подходили. Этот — один из самых сложных: нужно и рост ввода площадей обеспечить и на новую систему функционирования отрасли. Это сложная задача. Нам нужно пройти через этот период ее реализации. Этот проект очень тесно связан с другими: и с культурой, и с здравоохранением, и с образованием. Мы и по другим нацпроектам будем такие же мозговые штурмы проводить. Создадим из таких встреч создадим инструмент продвижения нацпроектов и контроля поставленных там задач. Будем работать по всем нацпроектам в таком режиме. И именно в регионах", — заверил глава государства.
Всего нацпроектов — 12. Среди них — демография, образование, здравоохранение, экология, дороги. Они затрагивают все сферы жизни страны.
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