Легкие и тяжелые ранения: на французских полицейских завели 140 дел

Генеральная инспекция Национальной полиции Франции расследует 140 дел по подозрению в применении насилия со стороны полиции по отношению к манифестантам "желтых жилетов".

Сообщивший об этом в воскресенье государственный секретарь при французском МВД Лоран Нуньес отметил вместе с тем, что следственные органы раз за разом убеждаются в том, что сотрудники правоохранительных органов не превышают своих полномочий — они просто вынуждены отвечать на чрезвычайно агрессивные выходки хулиганов. "Полиция действует профессионально и пропорционально", — приводит слова Нуньеса ТАСС.

По данным Французской лиги прав человека, с начала акций "желтых жилетов" манифестанты подали около 90 жалоб на действия полицейских, которые якобы слишком жестоко обходятся с протестующими. В жалобах перечисляются травмы, полученные "желтыми жилетами" в столкновениях со стражами правопорядка: это травмы головы, переломы челюсти, рук или ног.

Только 9 февраля один из участников акции протеста в Париже получил тяжелое увечье: взрывом гранаты со слезоточивым газом ему оторвало кисть руки. Комментируя этот инцидент на следующий день, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал, что в действиях полиции были "перегибы".