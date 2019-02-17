Орешкин – о доходах населения и портрете Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что рядом с портретами его предшественников в холле зала коллегии ведомства — в частности, Германа Грефа, Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова — должен висеть и портрет Алексея Улюкаева. Он тоже был министром, однако этого, по словам Орешкина, "еще не сделали".

Алексей Улюкаев возглавлял Минэкономразвития в 2013 — 2016 годах, однако в декабре 2017 года был приговорен к 8 годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки. Сам бывший министр, отбывающий наказание в колонии строгого режима, с приговором не согласен и считает себя жертвой провокации.

Портрет Улюкаева, добавил Орешкин, должен оказаться в новом здании после планируемого переезда центрального аппарата Минэкономразвития и еще нескольких ведомств в комплекс "Москва-Сити". Об этом нынешний министр рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Орешкин также рассказал, что Минэкономразвития выстраивает макроэкономические институты в России так, чтобы не возникало внезапных кризисов, и чтобы в экономике страны не было системных проблем, результатом которых мог бы стать глубокий кризис по образцу 2008 или 2015 года.

По словам Орешкина, реальные доходы 10 процентов наименее обеспеченных граждан России за прошлый год выросли на 2 процента, а номинальные — на 7 процентов. В нынешнем году, предполагает министр, динамика доходов наименее обеспеченных слоев населения также будет положительной, хотя для более обеспеченных граждан "гарантировать положительную динамику не приходится".