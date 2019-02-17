УПЦ ожидает захват раскольниками еще двух храмов

Сторонники новосозданной Православной церкви Украины готовятся захватить в Волынской области еще два храма канонической Украинской православной церкви. Об этом в воскресенье сообщили РИА Новости в информационном отделе УПЦ.

По сведениям священства, рейдерские захваты в селах Жидичин и Клепачив пройдут после "сборов за переход". Переход церковной общины из подчинения одной религиозной организации к другой стал возможен согласно закону, принятому Верховной радой Украины.

Ранее в Волынской области активисты "новой церкви" уже захватили церковь в селе Озеряны.

Православная церковь Украины была создана из двух раскольнических структур. Русская православная церковь и другие поместные церкви отказались признать законность получения автокефалии ПЦУ от Константинопольского патриарха.