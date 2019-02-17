"Жен дубасят, водку пьют": Шнур посвятил Башарову матерный стих

Музыкант Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал очередное нецензурное стихотворение на злобу дня. В этот раз творчество посвящено сообщениям о том, что актер Марат Башаров избил свою очередную жену, и она подала на развод.

Ранее жена Башарова Елизавета написала на своей странице в соцсети о том, что ее надежды на изменение поведения мужа не оправдались, но уйти от актера-дебошира до сего дня у нее не хватало сил. Однако она надеется, что сумеет сохранить хорошие отношения с мужем ради их общего сына Марселя.

Полагая, что с артиста спроса нет, потому что "он народный, вот и все", Шнуров считает, что таким поведением, каким прославился Башаров, в России создается "местный уют" с "родным неповторимым колоритом".

В комментариях подписчики Шнура в основном осуждают Башарова. "Ни один здравомыслящий мужик не станет бить свою женщину", "Какой-то кухонный бокс", "Не прошло и ста лет", — писали пользователи, намекая на предыдущее избиение Елизаветы год назад, а также телесные повреждения, причиненные Башаровым предыдущим женам.

Сергей Шнуров часто откликается на новостную повестку в стихотворной форме. Из под его пера за последнее время вышли рифмованные строчки, посвященные смерти Сергея Юрского, высказыванию актрисы Ады Роговцевой о российско-украинских отношениях, о взятке, которую предлагал знаток "Что? Где? Когда?" Друзь редактору Первого канала, и другим событиям.