Инцидент в Мюнхене: Порошенко пренебрег европейскими ценностями

Отказ президента Украины Петра Порошенко разговаривать с представителями российских СМИ на полях Мюнхенской конференции по безопасности в очередной раз показывает, что власти в Киеве далеки от декларируемых ими общеевропейских ценностей, заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Он напомнил, что нарушения прав российских журналистов на Украине не редкость, и эпизод с Порошенко связан с этой "длительной историей". Украинские власти постоянно декларируют приверженность неким общеевропейским ценностям, в том числе свободе слова и СМИ, однако на деле этими ценностями пренебрегают, отметил Шафир.

"Нынешний глава украинского государства в этом отношении ничем не отличается от прочих украинских чиновников и представителей силовых структур", — приводит слова секретаря Союза журналистов России РИА Новости.

В минувшую субботу, 16 февраля Порошенко, находящийся в Мюнхене, отказался разговаривать с журналистами телеканала "Россия 1", которые попытались задать ему вопрос. Порошенко заявил, что не будет давать российским телеканалам интервью, пока они не извинятся перед Украиной. Охранник украинского президента при этом стал отталкивать корреспондента, держа его руку с микрофоном. Корреспондент ВГТРК Евгений Попов опубликовал фотографию Порошенко и его охраны в соцсетях.