США 17 лет "строят демократию" в Афганистане, но все никак

15 февраля исполнилось 30 лет, как советские войска были полностью выведены из Афганистана после десятилетия тяжелейшей для СССР и в общем-то бесславной войны. Сегодня не все знают, с чего она началась. В конце 70-х в СССР гордились, что примерно половина глобуса была, образно говоря, окрашена в красный цвет. Влияние Советского Союза было как никогда велико. Мы помогли разрушить колониальную систему в мире, и новые независимые страны избрали, как тогда говорилось, "некапиталистический путь развития".

После апрельской революции 1978 года шанс "покраснеть" появился и у соседнего Афганистана. Новая власть — Народно-демократическая партия Афганистана во главе с Нур Мохаммадом Тараки — принялась строить социализм. В 30-миллионной мусульманской стране с традиционным укладом предложенная модель новой жизни оказалась крайне непопулярной. Понятно, что США начали тут же вооружать и поддерживать местных мятежников-бородачей — моджахедов — культивируя политический ислам.

При этом, как сегодня доподлинно известно, американцы мечтали втравить туда СССР, устроив нам свою бесславную войну,- какую на тот момент пережили США во Вьетнаме. Вот как об этом вспоминал Збигнев Бжезинский — тогдашний советник президента США Картера в интервью французскому изданию Le Nouvel Observateur, данном 10 лет назад: "Согласно официальной версии, ЦРУ начало поддержку моджахедов в 1980 году, то есть после вступления советской армии в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но в действительности (это держалось в секрете до сегодняшнего дня) все обстояло иначе: на самом деле первую директиву об оказании тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле президент Картер подписал 3 июля 1979 года. Мы не принуждали русских вмешиваться, но мы сознательно увеличили вероятность того, чтобы они это сделали".

То есть Советский Союз заманивали в пекло. И заманили. Бжезинский продолжает: "Та секретная операция была блестящей идеей. Она дала заманить русских в "афганский капкан". Фактически Москва должна была вести на протяжении почти десяти лет невыносимую для нее войну, конфликт, повлекший деморализацию и в конце концов распад советской империи". Здесь Бжезинский явно упрощает. Афганистан, конечно, не причина развала СССР, но, безусловно, один из триггеров.

Неловко об этом говорить, но ко времени нашего вторжения в Афганистан у руля в Кремле стоял Леонид Брежнев, который в 1976 году пережил клиническую смерть. Врачи вернули ему сознание, но после этого советский лидер несколько недель не мог работать, а потом уже во многом существовал по инерции — с притупленной реакцией на происходящее. Курил, любил и выпить. На ночь — снотворное и дежурная бригада врачей-реаниматологов под дверью.

Реально управлять СССР с почти 300-миллионным населением и в жестком соперничестве с США ему было трудно. При этом Брежнева часто показывали по телевидению. Народ все понимал. А в Афганистане у Брежнева был личный друг Тараки, "кабульский мечтатель".

Но социализм, несмотря на реки денег и техники из СССР, в Афганистане никак не строился. К тому же моджахеды донимали так, что вот-вот свергнут светскую власть. Тараки просит из СССР войска. Брежнев на секретном заседании Политбюро ЦК КПСС говорит "нет". Когда же Тараки в Кабуле в ходе дворцового переворота задушили подушками, а к власти пришел Хафизула Амин, то Брежнев задумался. Может, Амин и убийца, да еще связан с ЦРУ?

Амин же стал шантажировать Москву. Мол, помогайте мне больше, иначе позову американцев. А министром обороны СССР был тогда маршал Устинов. Никогда не воевал, но помогал Брежневу свергать Хрущева. Верный генсеку человек.

Так или иначе, а на западное Рождество 40-я армия Туркестанского военного округа форсирует Амударью и входит в Афганистан. Амин несколько встревожен, но наши военспецы уговаривают президента выступить с телеобращением и благодарить Кремль. Вот тут-то во дворце и начинается чехарда. Пока наши телевизионщики ставят камеру, группа наших разведчиков, исполняя чей-то приказ, отравила президента, к слову сказать, Pepsi-Cola. Но дискоординация — группа наших врачей, исполняя долг, промывает ему желудок и ставит на ноги.

Вечером во дворце — торжественный прием. Президент появляется, но благодарить не успевает. Группа советских спецназовцев врывается во дворец и расстреливает его. Миру убийство представлено, как результат действия здоровых сил Народно-демократической партии Афганистана. Операция называлась "Шторм-333". К власти приведен Бабрак Кармаль. Так мы оказались в Афганистане почти на 10 лет. Наши потери сегодня известны точно: советская армия — 14 427 человек; КГБ СССР — 576 человек; МВД СССР — 28 человек .

Кстати, Афганистан стал первой зарубежной войной для СССР, с которой наших погибших воинов вывозили на родину. Ранее, будь то Корея или Вьетнам, погибших там же и хоронили. А из Афганистана — грузовые АН-12, которые называли "Черный тюльпан", развозили "груз-200" в цинковых гробах по всему Союзу, донося скорбь потерь до самых дальних уголков большой страны.

А раненых, покалеченных и контуженых на Афгане было более 53 тысяч человек. Они хоть вернулись живыми. Всего же через Афган прошли 620 тысяч военнослужащих. Почти десять лет изнурительной битвы, верности воинскому долгу и солдатской дружбе. Морально, однако, было тяжело. Афганская война, мягко говоря, в СССР популярностью в народе не пользовалась.

Когда же американцы стали поставлять моджахедам переносные зенитные ракетные комплексы "Стингер", то наши войска потеряли поддержку с воздуха. Деньги моджахедам тем временем текли рекой. Если американский Конгресс выделял два миллиарда долларов на помощь моджахедам, то Саудовская Аравия автоматически набрасывала еще два.

Мы покидали Афганистан по нескольким причинам. Во-первых, потери. Более 15 тысяч убитыми и умершими от ран. Во-вторых, стало ясно, советская модель афганцам не нужна. В-третьих, весь мир против нас. Вооруженную оппозицию подпитывал тогда даже Китай.

Окончательно Афганистан мы бросим в 1989 году. 15 февраля. Во главе страны и просоветского режима оставили молодого Мохаммада Наджибуллу. Под гарантии государственной помощи и личной безопасности от президента СССР Горбачева. В итоге брошенного Наджибуллу вооруженная оппозиция свергла, а позже его захватили и зверски убили. Сначала после пыток привязали за ноги к заднему бамперу автомобиля и так возили по Кабулу, а потом обезображенное тело повесили на площади.

Что сейчас? Сейчас там уже вот 17 лет как американцы. Якобы строят демократию, но не выходит. Зато понастроили своих баз. Сидят внутри, за заборами. Более 60% территории контролируют талибы — воинственная исламистская сила, взращенная самими же американцами. Консультации с ними вяло идут, но от официальных переговоров отказываются, требуя вывода иностранных войск из Афганистана.

Есть там и террористы ИГИЛ (запрещено в РФ). По разным оценкам, на которые ссылается наш МИД, — от 3,5 до 10 тысяч игиловцев. У них там базы подготовки, вербовки и сеть подконтрольных мечетей. Финансово боевики держатся за счет гигантского, выросшего в десять с лишним раз за время американского присутствия там наркотрафика.

Официально у власти с 2014 года президент Ашраф Гани, выпускник Колумбийского университета в США, доктор антропологии. В 2015-м приезжал в Россию и встречался с Путиным. Американские войска из Афганистана Белый дом время от времени обещает вывести. Не выведет никогда.

А что Россия? В 90-е годы нам было не до Афганистана, как было не до Кубы и не до восточных немцев. Нам было даже не до поколения наших "афганцев", которые честно исполняли свой воинский долг в той битве. Тогда мы обесценивали их подвиг и даже им обидно говорили: "Мы вас туда не посылали". Сейчас все становится на свои места. Мы вспомнили и вернули наших "афганцев" и отдаем им заслуженную дань уважения.

В памятный день — годовщину выхода — к памятникам и монументам нашим "афганцам" по всей России в больших и малых городах возлагали цветы. В Москве, на Поклонной горе, собрались ветераны — воины-интернационалисты. В Чите прошел памятный митинг. В храмах отслужили панихиды по всем погибшим. Память павших почтили и в Екатеринбурге. Цветы легли к монументу "Черный тюльпан". В Красноярске сотни ветеранов вспомнили своих потерянных боевых товарищей.

В годовщину вывода наших войск из Афганистана президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Владимиру Ковтуну. В 1987 году в Кандагаре офицеру первым удалось захватить образец американского ракетного комплекса "Стингер".

"Важно, чтобы после тяжелого боя все были живы. Ранены — пускай, но все были живы. Самое большое счастье — это когда ты приходишь с результатом, не важно, избитый, побитый, но с результатом, и за тобой все шестнадцать человек идут живые", — сказал Владимир Ковтун.