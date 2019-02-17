Система видеопомощи арбитрам стала виновницей скандала в Италии

В матче чемпионата Италии по футболу между командами СПАЛ и "Фиорентина" произошел скандал, связанный с использованием Системы видеопомощи арбитрам (VAR).

При счете 1:1 хозяева вышли вперед, после чего судья пошел смотреть повтор, на котором видно, что гол бы забит по правилам. Однако арбитры смотрели не финальную часть атаки СПАЛа, а происходящее у других ворот. Как отмечает Чемпионат.com, хозяева забили гол в контратаке после нарушения в своей штрафной. В итоге главный арбитр отменяет гол СПАЛа и ставит пенальти в пользу "Фиорентины".

Таким образом, счет вместо 2:1 в пользу СПАЛа становится 2:1 в пользу "фиалок". Затем хозяева пропустили еще два мяча и в итоге проиграли со счетом 1:4.