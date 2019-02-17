В Чернобыльской зоне загорелся лес

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на площади пять гектаров горит лес. Как сообщили РИА Новости в СЧС Украины, огонь охватил часть территории предприятия "Северная Пуща". К тушению привлечены 18 человек и три единицы техники.

Четвертый блок Чернобыльской станции взорвался 26 апреля 1986 года. Радиоактивное облако накрыло более 150 тысяч квадратных километров в России, Белоруссии и Украине.