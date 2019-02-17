"Сочи" нанес минскому "Динамо" пятое подряд поражение в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге состоялся единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата. "Сочи" на выезде встречался с минским "Динамо" и одержал победу со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Юрки Йокипакка (21-я минута), Эрик О'Делл (27-я) и Станислав Бочаров (58-я). У хозяев отличился Сергей Костицын (55-я).

"Сочи" одержал третью победу подряд и с 62 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" потерпело пятое поражение кряду и с 40 баллами идет 11-м.