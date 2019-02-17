Отказ Науэрт от работы в ООН: няня ни при чем

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН не из-за раскрывшейся информации о найме на работу няни-нелегалки, сообщает The Washington Post.

Няня, работавшая у Науэрт 10 лет, родом с Ямайки. В США она находится на законных основаниях, утверждает Науэрт. Однако, получая за свою работу зарплату наличными, она несколько лет не уплачивала налоги государству. Когда об этом стало известно Науэрт и ее супруг потребовали исправить ситуацию и заплатить налоги. Однако не этот инцидент стал причиной отказа от должности постпреда при ООН, заявляет Науэрт. В качестве причины отказа пресс-секретарь Госдепа назвала "интересы семьи".

Пока неизвестно, будет ли Науэрт и далее возглавлять пресс-службу ведомства. Должность постпреда США при ООН по-прежнему остается вакантной. Бывший постпред Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке 9 октября 2018 года.

О своем намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН президент США Дональд Трамп заявил в декабре прошлого года. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.