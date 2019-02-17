Times: Скрипалю стало хуже

Состояние здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью был отравлен весной прошлого года в британском Солсбери, ухудшилось, утверждает издание The Sunday Times.

По словам источника газеты в MI6, медицинская помощь Скрипалю сейчас оказывается на дому. Врачи опасаются, что поправиться полностью бывший российский офицер уже не сможет.

Научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер допускает, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, по большей части распадется и выйдет из организма, однако произойдет это не быстро.

Отравление Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии, в марте 2018 года спровоцировало международный скандал. В Великобритании утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия. Москва это категорически отрицает.