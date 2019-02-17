Сборная мира победила сборную России в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Команды встречались в формате "Звезды России" против "Звезд мира". В итоге победу со счетом 118:115 одержала сборная мира.

Самым ценным игроком матча был признан испанский защитник московского ЦСКА Серхио Родригес.

В перерывах встречи прошли конкурсы трехочковых и бросков сверху. В итоге самым точным из-за дуги оказался Виталий Фридзон, а лучшим "данкером" жюри выбрало Владислава Зайцева.

Отметим, что Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в третий раз в истории лиги.