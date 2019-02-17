Дании игиловцы не нужны

Дания не откликнулась на призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы забрать из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и попали в плен.

"Речь идет о самых опасных людях в мире. Мы не должны забирать их", — сказал Майкл Ааструп Йенсен, официальный представитель премьер-министра страны Ларса Лёкке Расмуссена. Слова Йенсена приводит ТАСС.

Представитель главы правительства Дании также назвал преждевременным решение Трампа вывести из Сирии американские войска. Как пояснил Йенсен, ситуация в этой стране еще не стабилизировалась, поэтому воинскому контингенту США следовало бы остаться на своих позициях.

С призывом к европейским странам забрать и предать суду более 800 своих граждан, которые присоединились к ИГ и были взяты в плен возглавляемой США международной коалицией, Трамп обратился в минувшую субботу, 16 февраля. В противном случае президент США пригрозил боевиков просто отпустить.

Ранее бельгийский министр юстиции Кун Генс в ответ на предложение Трампа забрать сирийских боевиков в Европу выразил надежду на поиск решения вопроса о дальнейшей судьбе задержанных в Сирии экстремистов из Европы.