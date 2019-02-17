Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Российский биатлонист Евгений Гараничев, ранее опоздавший к старту гонки преследования, не попал в состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдет 17 февраля на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщил тренер резервной мужской команды Сергей Белозеров.

"Гараничев не побежит, потому что вчера почувствовал недомогание. Утром недомогание перешло в резкую боль в горле. Было решение не напрягать спортсмена", – цитирует российского специалиста "Спорт-экспресс".

Гараничева в смешанной эстафете заменит Александр Поварницын. Также за сборную России выступят Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.