Не будет жить в плесени: пенсионерке, оставшейся без крыши над головой, помогут

В Нягани (ХМАО) комнату пенсионерки приведут в порядок, сообщил РИА Новости глава города Иван Ямашев.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором демонстрировались условия жизни (комната без ремонта, со следами плесени) женщины, которая всю жизнь проработала санитаркой. Как только она вышла на пенсию, работодатель попросил ее выселиться из общежития.

Ямашев подчеркнул, что женщина не стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Но она остается без крыши над головой, поэтому помещение за ней могут закрепить по договору коммерческого найма. Перед заселением комнату приведут в порядок, пишет Mash в ВК.